حسين فهمي عن تطبيق «دريس كود» في مهرجان القاهرة : اللي هيخالف هيتحبس

مازح الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ44، الحضور في المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً، حول آلية تطبيق «دريس كود»، قائلاً: «اللي هيخالف هيتحبس، والراجل اللي هيجي لابس شورت مش هيدخل».

حسين فهمي يتحدث عن تطبيق «دريس كود»

وقال حسين فهمي، إنّ «دريس كود، نظام معمول به في المهرجانات السينمائية حول العالم»، مطالباً الضيوف الرجال بارتداء بذل على مستوى من الرقي، بعيداً عن أي «تقاليع».

جاء ذلك خلال كلمته، بالمؤتمر الخاص المُنعقد حاليًا بأحد الفنادق، للإعلان عن التفاصيل الكاملة، للدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

مهرجان القاهرة السينمائي من أهم 14 مهرجان سينمائي

وقال حسين فهمي، إن مهرجان القاهرة السينمائي من أهم 14 مهرجان سينمائي على مستوى العالم، متابعاًك «لدينا طموحات للارتقاء بهذا المهرجان والمضي قدمًا، واستقطاب أفلام متميزة ومتنوعة، ليست متاحة على مدار العام».

وأضاف أنه تعاون مع المخرج أمير رمسيس، وأندرو محسن، مع فريق البرمجة، في اختيار مجموعة من أفضل الأفلام: «روحنا مهرجانات كتير حول العالم، لمشاهدة الأفلام، واختيار الأفضل منها».

وحرص على توجيه الشكر إلى توجيه الشكر إلى وزارة الثقافة والسياحة، وكذلك الهيئة العامة للاستعلامات، لجهودهما المبذولة في تذليل كافة الصعوبات.

وقال إن هناك عددًا من كبار النجوم الأجانب، سيُجرى استضافتهم في الدورة المرتقبة، رافضًا الإفصاح عن أسماءهم بعد: «هعمل مفاجآت حلوة وهيكون عندنا أسماء ضخمة».

أحداث روسيا وأوكرانيا تؤثر على استضافة نجوم عالميين

وأشار «فهمي»، إلى أن الأوضاع الحالية التي يشهدها العالم، من متغيرات اقتصادية، والأحداث التي تشهدها روسيا وأوكرانيا، قد يدفع بعض الضيوف الأجانب إلى الاعتذار عن التواجد في الدورة المرتقبة.

وأضاف: «فيه ناس هتخاف تسيب بلدها في الظروف دي وتيجي»، مؤكدًا أنه سيُجرى مراعاة كل هذه الظروف، واستقطاب أسماء تتمتع بجماهيرية ونحومية كبيرة.

يذكر أن الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تنعقد في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، برئاسة الفنان حسين فهمي، حيث يُشارك فيلم «19 ب» ضمن أفلام المسابقة الدولية، باعتباره الفيلم المصري الوحيد بالمسابقة، وهو كتابة وإخراج أحمد عبدالله السيد، وإنتاج فيلم كلينك، وبطولة سيد رجب، وأحمد خالد صالح، وناهد السباعي، وفدوى عابد.