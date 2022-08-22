لبلبة عن تكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي: «أنا مخلصة للفن من صغري»

أبدت الفنانة الكبيرة لبلبة سعادة بالغة، إزاء منحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وقالت الفنانة لبلبة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها تلقت مكالمة هاتفية من الفنان حسين فهمي، مساء أمس، وأبلغها بنبأ تكريمها، مضيفة أنها تفاجأت بالخبر ولم تنم من وقتها إلى الآن من فرط حالة السعادة التي تنتابها.

لبلبة تستعيد ذكرياتها

وأضافت: استعدت ذكريات مشواري الفني منذ طفولتي إلى الآن، وأشعر بفخر كبير تجاه مسيرتي الفنية، بخاصة وأن الكثيرين توقعوا عدم استكمالي لمشواري، ولكني كنت مخلصة للفن ومحبة له منذ الصغر.

واستطردت لبلبة: كل الشكر للفنان حسين فهمي وأعضاء اللجنة الاستشارية للمهرجان على اختياري بالإجماع لهذا التكريم من مهرجان بلدي الذي أحرص على حضور كل دوراته وفعالياته، لأن هذا المهرجان له مكانة خاصة في قلبي.

محطات في حياة لبلبة

وكان لـ لبلبة العديد من الأعمال الناجحة الشهيرة بمشاركة الفنان الكبير عادل إمام، أبرزها «البعض يذهب للمأذون مرتين» 1978، «خلي بالك من جيرانك» 1979، «عصابة حمادة وتوتو» 1982، وجميعها للمخرج محمد عبد العزيز، بالإضافة لفيلم «احترس من الخط» لـ سمير سيف 1984.

كما شاركت العديد من الفنانين الكبار أعمال أخرى من بينهم سمير غانم، من خلال 3 أفلام متتالية هي «إنهم يسرقون الأرانب» لنادر جلال 1983، و«احنا بتوع الإسعاف» لصلاح كريم 1984، «محطة الأنس» لحسن إبراهيم عام 1985.