مهرجان القاهرة السينمائي يكرّم الفنانة لبلبة بـ«الهرم الذهبي لإنجاز العمر»

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنّه سيكرّم الفنانة الكبيرة لبلبة، بمنحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك خلال فعاليات دورته الـ44، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي

وأوضحت إدارة المهرجان، أنّ التكريم يأتي تقديرا لمسيرتها المهنية التي انطلقت منذ نعومة أظافرها وامتدت لسنوات، قدّمت فيها العديد من الأعمال المهمة، التي تنوعت بين السينما والمسرح والتلفزيون والاستعراض.

حسين فهمي يتحدث عن تكريم لبلبة

من جانبه، علق الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على تكريم الفنانة لبلبة، قائلا إنّه تكريم مُستحق لفنانة أفنت عمرها في تقديم عشرات الأعمال السينمائية بكل حب وإخلاص، وبذلت أقصى جهدها ليكون ما تقدمه جديرا بأن يعرض لجمهور عشق ظهورها على الشاشة الساحرة، ورغم عطائها على مدار سنوات حياتها، إلا أنّها ما زالت تثري الصناعة بمشاركاتها وما زال لديها الكثير لتقدمه، ولي الشرف أنّني شاركتها ذلك المشوار من خلال عدة أعمال جمعتنا سابقا.

أمير رمسيس يتحدث عن تكريم لبلبة

وأضاف المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، أنّ لبلبة مكسبا حقيقيا لكل مخرج وإضافة لكل عمل تشارك فيه، وذلك لقدرتها الهائلة على تقديم الأدوار بتلقائية شديدة وبمهارة متقنة وبكاريزما مُحببة للجمهور.

لبلبة تتحدث عن تكريمها

وأعربت الفنانة لبلبة، عن سعادتها بالتكريم، قائلة إنّه رغم تكريمها في العديد من المحافل الدولية والمحلية، إلا أنّ تكريم مهرجان القاهرة له طابع خاص بالنسبة لها، ووصفته بأنّه بمثابة الجوهرة التي تتوج مسيرتها الفنية، وبخلاف كونه أحد المهرجانات الدولية الكبرى، فالوقوف على مسرحه كأحد المُكرمين هو حلم وشرف كبير يتمنى كل فنان مصري أن يناله.