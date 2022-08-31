حسين فهمي: إلزام ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي بارتداء ملابس موحدة

شدد الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على ضرورة التزام ضيوف الدورة الـ44، والمُقرر في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، بـ«الدريس كود» للمهرجانات الدولية، مؤكدًا رفضه لسطوة الموضة والأزياء على المشهد العام، وإغفال الأفلام المُشاركة.

المهرجانات الدولية لها نظام «دريس كود» موحد

وقال حسين فهمي، في مقطع فيديو له، عبر القناة الرسمية للمهرجان، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب «نحن مهرجان دولي بالدرجة الأولى، والمهرجانات الدولية كلها، لها نظام (دريس كود) موحد، وعندما جئت لهذا المهرجان، فوجئت بأنّ كل شخص وضيف يرتدي ما يهواه، دون الالتزام بالنظام المُتبع».

من العيب استقبال الضيوف الأجانب بمظهر دون المستوى

وأضاف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، أنّ «ذلك أمر مرفوض تمامًا، ومن العيب استقبال الضيوف الأجانب، بمظهر دون المستوى، فيجب ارتداء بشكل جيد، للفنانين والفنانات».

وتابع: «الأمر شهد تطورًا كبيرًا السنوات الماضية، بأنّ فستان الفنان هو الطاغي على الريد كاربت، وتدخل الفنانة في حديثٍ مطول عن التصميم والإكسسوارات والكوافير.. وهذا لا يتعلق بمهرجان سينمائي قط».

واستكمل: «لازم كلنا نلبس الدريس كود، فورمال، الخاص بكل المهرجانات الدولية، إحنا بنسافر ونشوف بره الأمور وضعها إيه.. وده أمر طبيعي.. إنّ شاء الله الناس تلبس كويس وشيك، وهيبان إنه مهرجان قيّم جدًا».