الخارجية البريطانية تستدعي القائم بالأعمال الصيني بعد محاولات تجنيد عسكرييها

استدعت الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الصيني في لندن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أنها ستقف بحزم ضد برامج التجنيد الصينية التي تستهدف قواتها، منوهة إلى أنها سترد على سعي الصين لجذب طيارين سابقين وحاليين من قواتها المسلحة لتدريب عسكرييها.

الهجمات الروسية في أوكرانيا أعمال يائسة

وفي سياق آخر، وصف وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، الهجمات الروسية الأخيرة في أوكرانيا بأنها أعمال يائسة من قبل الرئيس الروسي، قائلا إن الضربات الجبانة جاءت في أعقاب سلسلة من الإخفاقات من العسكريين الروس.

وأضاف «كليفرلي»: «فشل بوتين في الاستيلاء على البلدات والمدن الأوكرانية بالدبابات، والآن يحاول شن هجمات بطائرات بدون طيار»، وفقا لصحيفة «جارديان»، البريطانية.

ومن المقرر توجه وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إلى الولايات المتحدة لمناقشة الوضع في أوكرانيا مع نظرائه في البنتاجون.

إغلاق الطرق قرب مقر الحكومة بعد العثور على طرد مشبوه

في غضون ذلك، أعلنت الشرطة البريطانية، إغلاق الطرق قرب مقر الحكومة بعد العثور على طرد مشبوه، وفقا لقناة «العربية»، وأوضحت الشرطة البريطانية، أن مجموعة من المتخصصين يفحصون الطرد المشبوه، الذي تم العثور عليه قبل قليل قرب مقر الحكومة البريطانية في «دواننج ستريت».