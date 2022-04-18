توقيع عقد استغلال 50 فدانا لتوسعات مصنع الرمال السوداء في كفر الشيخ

وقع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع اللواء مجدي محمد عبد المنعم الطويل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، عقد 50 فدان حق انتفاع للشركة المصرية للرمال السوداء، لأعمال توسعات المصانع، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد ايهاب يسرى، مدير العلاقات العامة بالشركة.

جهود لدفع عجلة التنمية بالمحافظة

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار ودفع عجلة التنمية ونظراً لتأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء، طبقا لاحكام القانون رقم 159 لعام 1981.

محافظ كفر الشيخ يناقش التعاون بين القوات المسلحة والمحافظة

وعلى هامش توقيع العقد ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سبل التعاون لتنفيذ عدد من المشروعات، مستجدات العمل بمشروع الرمال السوداء.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، تفقدا في أبريل الماضي مصانع الرمال السوداء بكفر الشيخ.