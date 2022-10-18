مفتي الجمهورية يعلن بدء التشغيل الكامل لتطبيق «فتوى برو»

أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن إطلاق دار الإفتاء المصرية التشغيل الكامل لتطبيق «فتوى برو»، تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال فعاليات المؤتمر العالمي السابع «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة».

وقال علام إن «Fatwa Pro» هو تطبيقٌ إلكترونيُّ متعدد اللغات للتواصل مع الجاليات المسلمة في الغرب، والناطقة باللغتين الإنجليزية والفرنسية كمرحلة أولى، ليكون بمثابةِ المفتي المعتدل والمعين لهم في الحصول على الفتوى الرشيدة المرتبطة بالأصل، والمتصلة بالعصر دون إفراط أو تفريط.

وأشار إلى أن التطبيق يأتي إيمانًا من الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بأهميةِ تَدْويلِ المعرفةِ الدينيةِ، وتذليلِ كافةِ العقباتِ لوصولِها إلى طالبِها، والاستجابةً للقضايَا التي تشغلُ المسلمينَ هناك، وتلبيةً رغبَاتهم في الحصولِ على الفتاوى والأحكامِ الشرعيةِ دونَ تشويشٍ أو تطرف أو تمييع لأحكام الدين.

ويهدف تطبيق «فتوى برو» لأنْ يكونَ المرجعيةَ الفقهيةَ والإفتائيةَ، من خلال تقديم عدد من الخدمات الشرعية، بينها تقديم الفتاوى الرشيدة التي تراعي واقع الجاليات المسلمة حول العالم بأسلوب سهل ومُبسط، والسماح باستقبال التساؤلات من كل أنحاء العالم وبأكثر من لغة، والرد السريع والعاجل عليها، وإتاحة نخبة من المفتين المتخصصين في مختلف جوانب الفتوى لبحث بيئة الفتوى والاجتهاد في قضايا النوازل، للخروج بالآراء الصحيحة التي تراعي الزمان والمكان والأحوال والأعراف، وتحفظ للمسلمين دينهم، وتحقق لهم أمنهم، وتعينهم علي الاندماج بشكل إيجابي في المجتمعات الأجنبية، وتحصنهم من الوقوع في براثن الفكر المتطرف.