انطلاق مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالفيوم (صور)

انطلقت فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في أحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، قبل قليل، بمشاركة محافظتي بني سويف والمنيا، ويتضمن المؤتمر الإعلان عن المشروعات الخضراء الفائزة من المحافظات الثلاث، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وممثلي وزارتي التنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن الاستعداد لاستضافة مصر لقمة المناخ.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

بدأ المؤتمر، بكلمة من محافظ كل محافظة بالمحافظات الثلاث المشاركة فيه، أكدوا خلالها على أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فضلاً عن أهمية المؤتمر، خصوصاً أنّه يأتي قبل انطلاق الحدث العالمي الخاص باستضافة مصر لـ قمة المناخ.

تحول مصر للاستثمار الأخضر

وبدأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، كلمته بالترحيب بمحافظي بني سويف والمنيا، مؤكداً على أهمية قمة المناخ التي ستسهم في تحوّل مصر نحو الاستثمار الأخضر، ومُعرباً عن سعادته لمناقشة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي أطلقها مجلس الوزراء، بالإضافة إلى اللجنة المشكلة لاختيار المشروعات، ووزارة التخطيط.

تعاون بين الجامعات والمحافظات

وشدد محافظو الفيوم، وبني سويف، والمنيا، على أنّه كان هناك تعاون كبير بين المحافظات والجامعات لوضع تلك المشروعات الخضراء الذكية، التي جاءت بعد عقد العديد من اللقاءات، وورش العمل، والتي تضمنت عرض المشكلات ووضع حلول علمية لها.

الإعلان عن المشروعات الفائزة

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة، في بيان صحفي، أنّ المؤتمر، سيتضمن الإعلان عن المشروعات الخضراء الفائزة من محافظات الفيوم والمنيا وبني سويف.