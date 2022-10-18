تدوير المخلفات الصلبة داخل الجامعة.. من المشروعات الفائزة بالقاهرة

حصل مشروع شمس بي جرين الصادر عن كلية البحوث البيئية بجامعة عين شمس على المركز الأول فى فئة المشروعات التنموية للمرأة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظة القاهرة.

وقالت نهى سمير،عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس، إن مشروع شمس بي جرين لتدوير المخلفات الصلبة داخل الحرم الجامعي أحد أهم مشروعات وحدة التحول الأخضر داخل كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية وهو الأول فى نوعه في الجامعات داخل مصر.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأضافت د.نهى لـ«الوطن» أن مشروع شمس بى جرين يهدف إلى تنمية برنامج مستدام متكامل يعمل بشكل منظومي يهدف الي تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لعمل إدارة للنفايات في حرم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية كمرحلة أولى ثم الحرم الجامعي كمرحلة ثانية بيئيا.

تمكين المرأة

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تمكين المرأة ويتكون المشروع من وحدة متكاملة تطبيقية لمبادرة التحضر الاخضر و تهدف إلى تدوير المخلفات بجميع أنواعها مثل تدوير الورق، تدوير المخلفات العضوية و إنتاج البيوجاز ، تدوير البلاستيك و انتاج الفيبر، وتدوير الكانز لانتاج النحاس و تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج سماد عالى الجودة ، و الوحدة تعمل كاملا بالطاقة الشمسية و طاقة الرياح و تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة و المياه لتحقيق مباديء التحضر للاخضر و التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية.

حملة توعية شاملة

وتطرقت إلى أن المشروع يقوم بتثقيف الدارسين بالحفاظ على البيئة وإنتاج منتجات صديقة بالبيئة من مواد معاد تدويرها، واجراء بحوث ودراسات في المرحلة الثانية من المشروع ، مشيرة إلى الاستفادة الاجتماعية من المشروع تتمثل في توفير فرص عمل وخاصة بين الشباب والنساءالأقل حظا، كما يتم اشراك الاف المتطوعين في هذا المشروع أوالمبادرة سواء من داخل الحرم الجامعي من طلاب وباحثين وموظفين، وأيضا متطوعين من خارج الحرم الجامعي من المجتمع المحيط مثل الوايلى و الدويقة ومنشية ناصر.

الحفاظ على الموارد الطبيعية

وأشارت إلى أن من الأهداف الاقتصادية للمشروع توفير المواد الأولية وبالتالي العملة الصعبة حيث يقوم البعض باستيراد المواد الأولية من الخارج، وأيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويعتبر من أهداف التنمية المستدامة للمشروع ضرورة ان يتم التنسيق وإدارة الجهات المختلفة ذات العلاقة من مستهلك ومصنع وجامع للمخلفات ومنتج للوصول إلى إدارة متكاملة للنفايات الصلبة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.