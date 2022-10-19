نجمات هوليوود يعدن إلى موضة «الستينيات والسبعينيات»: القديم أحلى

يبدو أن نجمات هوليوود قررن أن يعدن بالموضة إلى الماضي قليلا من خلال الأزياء اللاتي اخترن ارتدائها في المناسبات والحفلات التي تم تنظيمها الأسبوع الماضي حتي بدت كمفارقة أن تظهر موضة الستينيات والسبعينيات في أزياء ممثلات وعارضات أزياء مثل جيجي حديد، فيكتوريا بيكهام وآن هاثاواي وديان كيتون.

وبحسب مجلة «فوج» للموضة والأزياء، فإن الأسبوع الماضي كان حافلا بالكثير من الأحداث السينمائية والفنية الهامة مثل حفل متحف أكاديمية لوس أنجلوس، ومهرجان لندن السينمائي، وحاولت نجمات الدرجة الأولى من الممثلات وعارضات الأزياء إبراز بريق هوليوود القديم في مجال الموضة وإن كان بحسب تعبير المجلة «بطرق جديدة ومبتكرة».

«آن هاثاواي» تظهر بفستان مستوحي من موضة الستينيات والسبعينيات

وكان أبرز النجمات اللاتي ظهرت بفستان مستوحي من شكل الموضة المنتشر في فترة الستينيات والسبعينيات هى الممثلة الأمريكية «آن هاثاواي» حيث كانت في حفل العرض الأول لفيملها «Armageddon Time» في مدينة نيويورك، ولم تكتف بفستان لامع مزين باللؤلؤ بل ارتدت حذاء من نفس القماش، إلى جانب «تسريحة» شعر ضخمة كانت مشهورة في نفس الحقبة.

أما الممثلة البريطانية جودي تيرنر سميث، فقد كانت إطلالتها أكثر تأثرا بفترة الثمانينات خلال ظهورها في حفل تم إقامته متحف الأكاديمية في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، حيث كانت ترتدي فستانا مصنوعا من «الحرير» مطرز بأكسسوارات فضية أما الأكمام فكانت من «الريش».

جيجي حديد وقوة الموضة

عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل «جيجي حديد» التي شاركت كمتحدثة في حفل قوة الموضة والذي أقيم في مدينة نيويورك، قررت عدم الالتزام بفكرة بالأسلوب الكلاسيكي الذي يتميز به الحفلات، وكان ردائها عبارة عن بذلة وربطة عنق من دار أزياء «ديور»، وبدا على «حديد» تأثرها بموضة الستينيات من خلال النظارة الضخمة الملونة التي ارتدتها، بالإضافة إلى القميص «كاروهات» أخضر اللون: «القديم أحلى».

واختارت «أمل كلوني» زوجة الممثل الشهير جورج كلوني، فستان بدون أكمام بدرجات اللون الأخضر وبدا تأثرها بموضة السبعينيات.