أبرز تصريحات عبلة كامل في عيد ميلادها.. لا تحب الموضة وتخجل من الكاميرا

تعد مقابلات الفنانة الكبيرة عبلة كامل التلفزيونية محدودة للغاية، وربما يتم عدها على أصابع اليد الواحدة، فمنذ ظهورها فنيًا مع بداية ثمانينيات القرن الماضي كانت تخجل من الحديث أمام الكاميرات، وأصبحت تخجل في السنوات العشرين الأخيرة من الحديث للصحافة الورقية أيضا.

عبلة كامل: رفضت تقديم مشاهد خارجة

وبمناسبة عيد ميلادها، اليوم السبت، نستعرض أبرز تصريحات عبلة كامل، ففي مقابلة نادرة لها تعود لأكثر من 23 عاما، ظهرت في لقاء مع الإعلامي عماد أديب عقب عرض مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي».

وكشفت «عبلة» في ذلك اللقاء، عن خجلها الشديد من التحدث في الإعلام وعدم قدرتها على الرد على الأسئلة على الرغم من تحولها بشكل كامل أمام الكاميرا حين ما تمثل، كما عبرت عن أنها لا تحب ارتداء الملابس على الموضة أو بيوت الأزياء الحديثة، مؤكدة حبها لارتداء ما يناسبها.

عبلة كامل: نور الشريف فنان كريم وهو الأستاذ

تطرقت عبلة كامل في الحديث عن كواليس «مسلسل لن أعيش في جلباب أبي»، قائلة: «أستاذ نور فنان كريم عمره ما بخل عليا ولا على أي حد بالنصيحة، وبينصحنا بحب مش من باب أنا البطل وأنا الأستاذ»، مؤكدة أن وزنها زاد نحو 17 كيلو حتى تليق عليها الشخصية، لافتة إلى أن المخرج المنفذ رباب حسين هي الجندي المجهول للعمل وسر نجاحه: «مشهد الفرح تحديدًا هي اللي اختارت ليا الهدوم، وقالت ليا تفاصيل كثيرة».

وكشفت «عبلة» رفضها التام لتقديم أي مشاهد خارجة حينما قدمت دور فتاة الليل في فيلم «سارق الفرح»، وذلك بالاتفاق مع المخرج الكبير داوود عبد السيد.