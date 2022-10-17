«الأوقاف» تصدر تنبيهًا بمنع أي شخص من صعود المنابر دون اعتماد رسمي
كتب:
إسراء سليمان
01:17 م | الإثنين 17 أكتوبر 2022
وزير الأوقاف
أصدر القطاع الديني في وزارة الأوقاف تنبيهًا لجميع المديريات بعدم تمكين أي شخص من صعود المنبر، أو إلقاء دروس في المساجد، دون خطاب رسمي معتمد من مدير المديرية، وبالتنسيق المسبق مع رئيس القطاع الديني «حتى لو كان زميلاً من الأوقاف».
وشددت «الأوقاف» في بيان على ضرورة التزام كل إمام بالمسجد المكلف عليه، وفق خطة الوزارة المعتمدة من مدير المديرية ورئيس القطاع الديني، مؤكدة أن «من يخالف ذلك يعرّض نفسه للمساءلة، لأنها تُعتبر من المخالفات الجسيمة التي تستوجب المسألة».
وشدد التنبيه على مديري مديريات وإدارات الأوقاف، والعاملين في التفتيش الدعوي والعام، وتفتيش المديريات، بضرورة متابعة التنفيذ بكل دقة، ورفع أي مخالفة في هذا الشأن، إلى رئيس القطاع الديني.