«الأوقاف» تصدر تنبيهًا بمنع أي شخص من صعود المنابر دون اعتماد رسمي

أصدر القطاع الديني في وزارة الأوقاف تنبيهًا لجميع المديريات بعدم تمكين أي شخص من صعود المنبر، أو إلقاء دروس في المساجد، دون خطاب رسمي معتمد من مدير المديرية، وبالتنسيق المسبق مع رئيس القطاع الديني «حتى لو كان زميلاً من الأوقاف».

وشددت «الأوقاف» في بيان على ضرورة التزام كل إمام بالمسجد المكلف عليه، وفق خطة الوزارة المعتمدة من مدير المديرية ورئيس القطاع الديني، مؤكدة أن «من يخالف ذلك يعرّض نفسه للمساءلة، لأنها تُعتبر من المخالفات الجسيمة التي تستوجب المسألة».

وشدد التنبيه على مديري مديريات وإدارات الأوقاف، والعاملين في التفتيش الدعوي والعام، وتفتيش المديريات، بضرورة متابعة التنفيذ بكل دقة، ورفع أي مخالفة في هذا الشأن، إلى رئيس القطاع الديني.