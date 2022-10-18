تكليفات رسمية من «التعليم» للمدارس استعدادا لموسم الأمطار والسيول

وجهت عددًا من المديريات التعليمية، ضوابط وإجراءات للمدارس في حالة سقوط الأمطار أو السيول والعواصف الترابية، حرصاً على سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس وآليات الخروج الآمن.

إخلاء جميع أسطح المدارس من الرواكد

وطالبت المديريات التعليمية، في الخطاب المرسل للإدارات ضرورة إخلاء جميع أسطح المدارس من الرواكد وتنظيفها، ثم تصوير الأسطح خالية تماما، وإرسال الصور لمدير المرحلة لجميع المباني الموجودة بالمدرسة، وتوعية الطلاب بالمدارس من خلال الإذاعة المدرسية بآليات الخروج الآمن أثناء الذهاب والإياب للمدرسة أثناء سقوط الأمطار والسيول.

فصل التيار الكهربائي أثناء سقوط الأمطار

وجهت المديريات التعليمية، بفصل التيار الكهربائي أثناء سقوط الأمطار والصواعق والعواصف الترابية عن المدرسة، وتسليك مخرجات المياه بأسطح جميع المباني الموجودة بالمدرسة، وتسليك البلاغات الموجودة بالأسطح أو الفناء المؤدية للخزانات إن وجدت أو الصرف الصحي وإزالة جميع المياه الموجودة من الفناء أو السطح عقب سقوط الأمطار.

إزالة أسباب الخطورة للحفاظ على سلامة الطلاب

وأشارت المديريات، إلى أنه في حالة وجود أي كابلات أو أسلاك كهرباء أو عوازل مكسورة أو مكشوفة داخل أو خارج المدرسة، أو الطرق المؤدية للمدرسة يتم إخطار الوحدة المحلية التابع لها المدرسة وإخطار التخطيط والمتابعة بالإجراءات التي تمت لإزالة أسباب الخطورة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على آمن وسلامة الطلاب.

وأكدت المديريات، مشاركة مجلس أمناء المدرسة بجميع المشكلات التي تعوق تحسين الخدمات المختلفة لمشاركة المجتمع المدني بها في سرعة حلها، ومتابعة غرفة العمليات الأزمات والكوارث بالإدارة على الفور بأي مشكلة.