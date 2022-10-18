«التعليم» تكشف تفاصيل احتفالية عيد المعلم يوم 27 أكتوبر المقبل

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تُجري خلال الفترة الحالية، ترتيبات موسعة لتنظيم الاحتفالية الخاصة بعيد المعلم، التي من المقرر أن يتم عقدها داخل ديوان عام الوزارة، بمشاركة نخبة من المعلمين وقيادات نقابة المعلمين ومسؤولين عن العملية التعليمية بمختلف القطاعات.

إقامة احتفالية عيد المعلم يوم 27 أكتوبر الجاري

ولفت المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أنه من المقرر إقامة احتفالية عيد المعلم يوم 27 أكتوبر الجاري، وسيعلن خلالها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم جملة من المفاجآت بالنسبة للمعلمين، بينها مشروع «سند المعلم»، وما يحمله من مزايا مالية للمعلمين، إضافة إلى تكريم عدد كبير من المتميزين في صفوف المعلمين من مختلف محافظات الجمهورية.

مزايا مالية جديدة وبطاقات مشتريات

وقال المصدر، إن المزايا المالية التي سيعلن عنها الوزير للمعلمين، ستكون متنوعة، بينها فكرة تسجيل نقاط لكل معلم عن أي مجهود يقوم به، سواء ضمن نصابه القانوني أو مجهود زائد يقوم به، وستضاف هذه النقاط على بعضها، ويحصل عليها المعلم في صورة مبالغ مالية، أو سلع غذائية أو خصومات على مشتريات وخلافه.

خصومات على منتجات ونقاط على الجهد

وأكد المصدر، أن الوزارة تتفاوض خلال الفترة الحالية مع العديد من الشركات ومنافذ البيع الكبرى، لتقديم تخفيضات كبيرة للمعلمين، سيتم الإعلان عنها أيضا خلال احتفالية عيد المعلم على أن يكون لدى كل معلم بطاقة شرائية خاصة به.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم التطرق خلال احتفالية عيد المعلم، إلى تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين والعاملين في المهن التعليمية، حيث أن هذا الصندوق منشأ منذ عامين، وبه مبالغ مالية كبيرة كانت تستقطع من رواتب المعلمين، وسيتم الاستفادة بها لتحسين أوضاعهم المعيشية والمالية والوظيفية.