«التعليم» تعلن عن وظائف بديوان عام الوزارة والمديريات.. فرصة للشباب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تكليف مديراً عام للإدارة العامة للموهوبين والتعليم الذكي، ومديراً عاماً للإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بديوان عام الوزارة، وذلك عن طريق التكليف بتسيير مهام الوظيفة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية للإعلان عن الوظيفتين في الديوان العام وبعض المديريات التعليمية وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

منح فرصة لذوي الخبرات الشابة من الديوان والمديرية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، على موقعها الرسمي، أن ذلك جاء بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعطاء فرصة لذوي الخبرات الشابة من الديوان العام والمديريات.

وأشارت الوزارة، إلى أن الاختيار سيقتصر على شاغلي الوظائف بالإدارة العامة للموهوبين والتعليم الذكي والمستهدف مدير إدارة الموهوبين بالديوان والمديرية، والإدارة العامة لشئون القيادات التربوية والمستهدف مدير إدارة التدريب بالديوان بالمديرية.

التقديم في الإدارة المركزية لشئون المديريات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: «يستمر الإعلان خلال أسبوعين من تاريخه وتقدم الأوراق بالإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والجهات التابعة بديوان عام الوزارة، وسيتم إخطار المتقدمين بموعد المقابلة فور تحديدها تليفونياَ».

الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف مدير إدارة الموهوبين بالديوان والمديرية ومدير إدارة التدريب بالديوان بالمديرية وهي كالتالي:

- صحيفة موضحا بها التقارير والموبايل.

- إفادة من الشئون القانونية بالموقف من الجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

- صورة شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.