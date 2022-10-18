المديريات تحدد موقف المدارس التي تحتاج صيانة: «لا تعليق للدراسة»

كثفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، من الأعمال الخاصة بالوقوف على سلامة المباني المدرسية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023 والعمل على تذليل أي معوقات تواجه سير العملية التعليمية.

موقف الدراسة

في البداية، أكد محمد عبدالتواب، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أنه في حالة وجود مدرسة تحتاج لأعمال صيانة يتم نقل طلابها إلى أخرى حتى لا تتوقف سير العملية التعليمية، موضحًا أن الدارسة حاليًا تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات ووسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا.

وأضاف «عبدالتواب» لـ«الوطن»، أن المديرية تعمل في محورين أساسين في أعمال الصيانة، الأول هو التسجيل على الاستمارة الإلكترونية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، موضحًا أن التسجيل يشمل كل ما يهدد أمن وسلامة الطفل سواء المباني أو الكهرباء أو الزجاج للبدء مباشرة في الصيانة.

وأوضح محمد عبدالتواب، أن المحور الثاني هو تشكيل لجنة لعمل مسح شامل لجميع مدارس المديرية للوقوف على سلامتها بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، مؤكدًا أن المديرية بها 2280 مدرسة كما أن العملية التعليمية تسير بصورة منتظمة منذ بداية العام الدراسي الجديد.

تطبيق إلكتروني لمتابعة المدارس

وشرحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، التفاصيل الخاصة بالنظام الإلكتروني لمتابعة المباني المدرسية، موضحة عبر موقعها أن تسجيل الدخول يتم من خلال كتابة اسم المستخدم ثم كلمة المرور ويتم التسجيل بعدها للمدرسة.

أكدت المديرية، أن التطبيق خاص بأمن وسلامة المباني المدرسية لرصد السلبيات والايجابيات حول المباني المدرسية وإرسال تقرير مفصل عن كل إدارة تعليمية وسرعة معالجة السلبيات إن وجدت وسيكون تحت اشراف ومتابعة مديري الإدارات التعليمية.

وفي سياق متصل، أكد ناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم في الدقهلية، انتظام الدراسة بمختلف المراحل التعليمية، موضحًا لـ«الوطن»، أن نسبة حضور الطلاب للمدارس بلغت 85%، وانتظام أعمال شرح المقررات الدراسية وفق الخريطة الزمنية التي أعلنت عنها الوزارة.