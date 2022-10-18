المتنبئ بالأزمة الاقتصادية 2008: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل

أوضح الخبير الاقتصادي نورييل روبيني، إن الصراع الذي استمر قرابة ثمانية أشهر قد يكون مجرد بداية لمعركة عالمية، بحسب ما نقل عنه موقع «ياهو» الأمريكي في تقرير اليوم.

يقول «روبيني»، الذي سبق وتحقق كثير من توقعاته بما في ذلك أزمة السكن لعام 2008 التي أشعلت شرارة الركود العظيم، أو الأزمة المالية العالمية وقتها، إن الحرب الباردة موجودة بالفعل بين الولايات المتحدة والصين، ويمكن أن تتصاعد إلى حرب ساخنة، حيث يهدف الرئيس شي جين بينج إلى توحيد الصين وتايوان.

الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل

وقال «روبيني»: «بمعنى ما، بدأت الحرب العالمية الثالثة بالفعل، في أوكرانيا لأن هذا الصراع له تداعيات أوسع تتجاوز روسيا وأوكرانيا إنها بداية شيء آخر».

وسلط الخبير الاقتصادي الضوء على التهديدات الجيوسياسية وما يسميه الحرب الباردة الجديدة التي نشأت بين الولايات المتحدة والصين وكذلك بين الغرب وقوى مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وباكستان.

ووفقا لـ «روبيني»: «إنهم يتحدون بشكل أساسي النظام الاقتصادي والاجتماعي والجيوسياسي الذي أنشأته الولايات المتحدة وأوروبا والغرب بعد الحرب العالمية الثانية»، موضحًا أن هذه الأزمة يمكن أن تصيب الولايات المتحدة.

الصين والولايات المتحدة في مسار تصادمي

في الوقت نفسه، تسير الولايات المتحدة والصين على مسار تصادمي حيث يواصل البلدان فك الارتباط على الجبهات من التجارة إلى حركة العمالة إلى التكنولوجيا.

وقال: «أعتقد أن السنوات الخمس إلى العشر القادمة ستكون الوقت الذي ستكون فيه مواجهة بين الولايات المتحدة والصين بشأن قضية تايوان، وقد يكون ذلك بمثابة شرارة تحول هذه الحرب الباردة إلى حرب ساخنة، وهكذا نصل إلى الحرب العالمية الثالثة».

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الرئيس الصيني تشي جين بينج يتجه إلى تعزيز الجيش الصيني بشكل أكبر، حيث قيل إنه يجب على البلاد الاستعداد للخطر في أوقات السلم والاستعداد ليوم ممطر والاستعداد لتحمل الاختبارات الرئيسية للرياح العاتية، والأمواج العالية.