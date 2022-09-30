دونالد ترامب: الحرب العالمية الثالثة تقترب

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من انطلاق حرب عالمية ثالثة بسبب التخريب الذي حدث في خطوط أنابيب الغاز الروسية «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2»، وجاء التخريب بعد إعلان روسيا التعبئة العامة وطلب 300 ألف مقاتل للحرب في أوكرانيا.

تعليقه على فيديو لبايدن

وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي «ترث سوشيال» بعد نشره مقطع مصور من فبراير الماضي قبيل وقت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وظهر فيه خلفه الرئيس جو بايدن عندما قال للصحفيين: «إذا غزت روسيا أوكرانيا فلن يكون هناك نورد ستريم 2، سنضع حدًا لها، وعندما سُئل عن الكيفية التي تخطط بها واشنطن بالضبط لتحقيق ذلك، بالنظر إلى أن خط الأنابيب كان تحت سيطرة ألمانيا، أجاب بايدن: أعدكم، سنكون قادرين على القيام بذلك».

الحرب العالمية الثالثة

وتابع ترامب، في تعليق أضافه للفيديو: «نجاح باهر، يا له من بيان، الحرب العالمية الثالثة تقترب»، ووصفت دول السويد وفنلندا والنرويج والدنمارك أنها ترى تخريب الخطوط أمر متعمد في ظل رغبة بعض الدول لبناء سياج أمني بينها وبين روسيا تحسبا لأي شيء.

الاعتماد على الغاز الروسي

وأشار ترامب، إلى أنه كان من لفت انتباه العالم إلى خطوط الأنابيب عندما شرح أن المعتمد على أنانبيب الغاز الروسية يمكن أن يكون مشلول في أي وقت خاصة ألمانيا وبعض دول أوروبا.

تعليق متحدث ترامب

وتواصلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية مع المتحدث باسم تراب، تايلور بودويتش الذي رد بكلمات معدودة قائلا: «تصريحات الرئيس الأمريكي السابق تتحدث عن نفسها».

عقوبات واسعة

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا الاتحادية متمثلة في منع توريد قطع غيار الأسلحة إلى روسيا ومنعها من استخدام نظام سويفت للبنوك، ما جعل روسيا تعمل على قطع الغاز الروسي الذي تحصل عليه أوروبا، ما أضر باقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي، وتدخل الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا بـ 10 مليارات يورو بجانب تأكيد مستمر من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مقدم مساعدات لأوكرانيا.