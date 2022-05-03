بايدن: الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا جنبتنا «الحرب العالمية الثالثة»

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا جنبتنا حربا عالمية ثالثة.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفى تنقله قناة «العربية»، أن الديمقراطية تخوض حربا ضد «الاستبداد الروسي»، منوها بأن شعب أوكرانيا «شجاع» في مواجهة طموحات بوتين.

وتابع بايدن «قود الحلفاء لتسليح أوكرانيا لمواجهة روسيا»، لافتا إلى أن صواريخ جافلين المضادة للدبابات غيرت من حياة الأوكرانيين.

بايدن: نقود الحلفاء لتسليح أوكرانيا لمواجهة روسيا

وأشار بايدن إلى أن الشعب الأمريكي يعرف مدى مساعدة مصنع لوكهيد لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

وتابع بايدن، أن أمريكا ستبقى في طليعة الدول المصنعة للأسلحة، قائلا «سنطور قدراتنا العسكرية لمواجهة تهديدات الصين».

الجيش الأمريكي سيبقى الأقوى عالميا

وكشف بايدن «سنطلب من الكونجرس المزيد من الأموال لتقوية دفاعاتنا، سنتحرك لملاحقة روسيا بسبب انتهاكاتها في أوكرانيا».

وأكد بايدن أن الجيش الأمريكي سيبقى الأقوى عالميا، قائلا «سنعوض مخزون أمريكا من الأسلحة لتعويض ما تم إرساله لأوكرانيا»، ونوه بايدن، بأن المزيد من صواريخ جافلين وأنظمة دفاعية أخرى ستصل إلى أوكرانيا قريبا.