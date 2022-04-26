روسيا تحذر من اندلاع الحرب العالمية الثالثة.. وبريطانيا ترد

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم، أنَّ قيمة الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا تجاوزت الـ5 مليارات دولار، لافتاً إلى أنَّها صنعت فارقاً عسكرياً كبيراً في صفوف القوات الأوكرانية، بحسب ما نقلته «سكاي نيوز» عربية.

«أوستن»: الأسلحة المقدمة لأوكرانيا تجاوزت الـ5 مليارات دولار

وقال «أوستن»، خلال اجتماع دولي لدعم أوكرانيا عسكرياً، إنَّ قوات الجيش الأوكراني تقوم بعمل دفاعي كبير لمواجهة القوات الروسية، مضيفًا أنَّه بعد زيارة كييف بصحبة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، فإنه رأي على أرض الواقع كيف أن المساعدات العسكرية التي قدمتها الدول الغربية، صنعت فارقاً كبيراً ميدانيًا وعسكريًا.

جيمس هيبي: المجتمع الدولي الأوسع يقدم الدعم العسكري لأوكرانيا

في الوقت نفسه، أكّد وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، أن المجتمع الدولي الأوسع، وليس حلف شمال الأطلسي، هو الذي يقدم الدعم العسكري لأوكرانيا. جاء ذلك عقب اتهام وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لـ«الناتو» بمساعدة أوكرانيا، حيث قال: «الناتو يخوض حرباً بالوكالة مع موسكو».

وقال «هيبي»، لقناة «سكاي نيوز» التليفزيونية، بعد سؤاله عن تصريحات «لافروف»، إن الجهة التي تساعد أوكرانيا في حربها ضد روسيا هي المجتمع الدولي المانح وليس حلف شمال الأطلسي كما يدعي «لافروف»، مردداً: «الدول المانحة هي التي قررت الاحتشاد لمساعدة أوكرانيا، والكثير من هذه الدول بالفعل أعضاء في حلف شمال الأطلسي، لكن كثيراً منها لا ينتمون إلى الحلف».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنَّ قواتها الجوية أصابت 87 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة، فيما دمرت قوات الصواريخ منظومتين «إس-300» للدفاع الجوي ومنصة لإطلاق صواريخ «توتشكا» أو «التكتيكية».