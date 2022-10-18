ضبط ربة منزل حاولت التخلص من زوجها وأطفالها في أبو تشت بقنا

أقدمت ربة منزل في قرية الشيخ حمد التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا، على وضع مادة سامة لزوجها وأبنائها الثلاثة في الأكل بسبب وجود خلافات أسرية بينهم.

سيدة تحاول التخلص من أسرتها

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد بإصابة رجل مُسن وأطفاله الثلاثة بحالة إعياء شديدة وقيء، بقرية الشيخ حمد التابعة لمركز أبو تشت.

أسماء المصابين في الواقعة

وبالفحص تبين أن المصابين هم «جاد أبو الوفا جاد»، يبلغ من العمر 75 عاماً، زوج ربة المنزل، وأبنائه محمد جاد أبوالوفا، 8 أعوام، وأحمد جاد أبوالوفا، 11 عاما، وأبوالوفا جاد أبوالوفا، 6 أعوام، مصابون بحالة تسمم، وجرى نقلهم إلى مستشفى برديس بسوهاج، قبل أن يتم تحويلهم إلى مستشفى سوهاج لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات أن المتهمة في الواقعة زوجة المجني عليه الأول ووالدة الأطفال، وتدعى «فوزية.ع.ع»، تبلغ من العمر 40 عاما، وأنها أقدمت على فعلتها بسبب خلافات أسرية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.