مصرع مزارع في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بقنا

لقي مزارع مصرعه مساء اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته بطلقات نارية في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بقرية حمرة دوم بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد ورود بلاغ من غرفة العمليات، بمقتل مزارع بطلقات نارية بقرية حمرة دوم بمركز نجع حمادي بسبب خلافات عائلية.

وبحسب التحريات الأولية تبين مقتل عبد المحسن عدلي، 45 عاما، مقيم بقرية حمرة الدوم، بمركز نجع حمادي، إثر إصابته بطلقات نارية في مشاجرة.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام في منطقة بهجورة في انتظار قرار جهة التحقيق، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال حسن عبدالرحيم، محامي، لـ«الوطن» إن عقوبة القاتل، تصل إلى الإعدام شنقا وفقا للمادة الثانية من قانون العقوبات الجنائية.