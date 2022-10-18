أستاذ اقتصاد: المؤشرات الدولية للتنمية في مصر محفزة للمستثمر الأجنبي

أشادت الدكتورة زينب نوار، أستاذ الاقتصاد، بالمؤاشرات الدولية للقطاعات التنموية في مصر، ووصفتها بـ«المتوقعة والطبيعية»، والتي تعكس تطورا في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وتؤكد سير الدولة على خُطى صحيحة.

المؤشرات الدولية تعطي صورة أفضل عن الاقتصاد المصري

وأضافت «نوار»، خلال مداخلة هاتفية لـ«نشرة الثالثة»، عبر القناة الأولى، أن المؤشرات الدولية للقطاعات التنموية للدولة المصرية تعطي صورة أفضل عن الاقتصاد المصري، وتؤكد التطور والنمو في كل القطاعات المختلفة رغم الأزمات العالمية.

وتابعت، أن المؤشرات الدولية عن الاقتصاد المصري إيجابية وتحفز وتجذب المستثمر الأجنبي، مؤكدة أن أي مستثمر ينظر لاقتصاد الدولة إلى جانب البنية التحتية وحالة شبكة الطرق داخل البلاد للتأكد من توافر كل الظروف التي تشجع على الاستثمار.

رجال الأعمال يحللون اقتصاد أي دولة قبل بدء الاستثمار بها

وأشارت أستاذ الاقتصاد، إلى أن المستثمرين يجرون تحليلا لاقتصاد أي دولة قبل بدء الاستثمار بها، كما يطلعون على المؤشرات الخاصة بالهيئات الدولية حول تلك الدولة.

وذكرت أن تقدم مصر في مراكز متعددة خلال الأشهر الماضية شيء جيد ومشجع للمستثمرين، في ظل الظروف العالمية كالحرب بين روسيا وأوكرانيا والتغيرات المناخية وتأثيرها العالم.

وفي نفس السياق، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا يرصد المؤشرات الدولية، في ظل أداء قوى ومتصاعد للجمهورية الجديدة في كل القطاعات التنموية، رغم توالي الأزمات التي تعصف بدول العالم.