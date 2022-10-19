«تجارية المنوفية» عن تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج: تلغي «الأوفر برايس»

أكد رامي الهجان صاحب شركة استيراد سيارات، أن قرار الدولة باستيراد المركبات للمصريين المقيمين في الخارج دون جمارك، أثر بشكل كبير على سوق السيارات في مصر، مشيرًا إلى أن أبرز تأثير للقرار كان إلغاء «الأوفر برايس» أو خفضه بشكل كبير، مؤكداً أن التجار كانوا يرفعون أسعار «الأوفر برايس» بشكل كبير قبل صدور القرار.

تأثير قرار فتح استيراد السيارات للمصريين في الخارج

وأضاف «الهجان» الذي يمتلك شركة لاستيراد السيارات في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «الأوفر برايس» كان يتراوح بين 60 ألف في بعض السيارات ويصل إلى 350 ألف جنيه في السيارات مرتفعة الثمن، موضحًا أن «الأوفر برايس» يكون خارج فاتورة البيع، ويهدف إلى استلام فوري للسيارة التي يجري شراؤها من الزبون.

وتابع أن أسعار السيارات لم تتأثر حتى الآن بالقرار بشكل كبير، ولكن في الفترة المقبلة قد تتغير الظروف بعد استيراد سيارات المصريين في الخارج ووصولها إلى مصر، مؤكدا أن أسعار السيارات تختلف حسب النوع والموديل وعام التصنيع، وسوق المستعمل تبدأ الأسعار فيها من 50 ألف لبعض الأنواع.

أسعار السيارات المستعملة تختلف من وقت لآخر

وشدد على أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من وقت لآخر، وتتغير بحسب زيادة الطلب من الزبائن، مطالبًا من يريد شراء سيارة أن يبحث جيدًا قبل الشراء عن أقل سعر في السوق المصرية وأفضل الإمكانيات.

من جانبه، أكد زكي غراب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار الحكومة بالسماح للمصريين في الخارج باستيراد السيارت بدون جمارك، أثر بشكل كبير علي سوق السيارات في مصر، كما أن القرار أدى إلي منع «الأوفر برايس» أو انخفاضه بشكل كبير، فضلًا عن تأثير القرار على أسعار السيارات أيضًا.