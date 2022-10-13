شعبة «السيارات»: استيراد المصريين بالخارج يوفر قدر من العملة الصعبة

قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، بشأن استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، سيوفر أحقيه للمصريين العاملين بالخارج استقدام سياراتهم إلى مصر.

السبع: القرار سيكون له الكثير من المزايا للأطراف

وأضاف «السبع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن القرار سيكون له الكثير من المزايا للأطراف، منها استفادة العاملين بالخارج بمشروع القانون في استيراد سياراتهم، ولن يدفعوا شيئا للجمارك.

السبع: المصري بالخارج ولاستقدام سياراتهم يقوموا بتحويل أموالهم كوديعه بالدولار

واستطرد: «المصري بالخارج ولاستقدام سياراتهم يقوموا بتحويل أموالهم كوديعه بالدولار أو العملة الأجنبية في أيا من البنوك المصرية، ثم يحصلوا على تلك الموال بعد مرور 5 سنوات، وده هيعمل رقم كويس، ممكن الرقم ميبقاش كبير، ولكن فيه عدد من السيارات التي سيتم استقدامها لا بأس بها، وأحنا في أمس الحاجة لتلك العملات الصعبة ».

وأوضح أن اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لم تظهر بعد، «أحنا عايزين المسؤولين الذين قرروا هذا القرار ينهوا الإجراءات سريعة لأنهم حددوا فترة الـ4 أشهر أنهم يحولوا المبالغ دي ويحطوها كوديعه للاستفادة من هذا القانون».

هذا وقال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس وافق اليوم، على مشروع قانون يسمح للمصريين المقيمين في الخارج، باستقدام سيارات إلى داخل مصر، شريطة إيداع وديعة في أحد البنوك المصرية، «ده كان أحد المطالب الدائمة للمصريين بالخارج، وحكومات سابقة حاولت فيه ولم ينفذ».