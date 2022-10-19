أستاذ تنمية مستدامة: التغيرات المناخية قد تؤدي لانتشار «الملاريا»

قال الدكتور صلاح الحجار، أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، إن مؤتمر باريس للتغيرات المناخية حث العالم بأكمله على بذل أقصى جهوده لجعل الفرق في درجات الحرارة لا تتعدى 1.5 درجة.

التغيرات المناخية تؤثر على الصحة العامة والزراعة

وأضاف «الحجار»، خلال حواره لبرنامج «COP27» مع المذيعة منى المراغي عبر فضائية الحياة، أنه إذا تجاوز الارتفاع في درجات الحرارة 1.5 درجة، ينتج عنه العديد من الأخطار متمثلة في ندرة المياه بسبب التبخر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي جفاف الأرض فضلًا عن ارتفاع درجات الرطوبة، مما يؤثر على صحة المواطنين بالسلب.

وأشار إلى أن هناك أمراضا ستظهر كالملاريا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لذلك التغيرات المناخية تمثل كارثة كبرى على الزراعة والصحة العامة، ذاكرًا أن محصولي المانجا والزيتون تأثرا بالسلب خلال العام الماضي، بسبب الاضظرابات المناخية.

هناك العديد من علامات الاستفهام حول مجال الأمن الغذائي

وأوضح أنه لا بد من إيجاد حلول فورية للتأثيرات السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية في مجال الزراعة، مشيرًا إلى أن الزراعة أكثر المجالات تأثرًا بالتغيرات المناخية، وبالتالي سيكون هناك العديد من علامات الاستفهام حول مجال الأمن الغذائي.

ولفت إلى أن العام بأكمله بدأ يناشد بضرورة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية في كل الدول، لأن المحاصيل تقل بمرور الوقت، وستوقف الدولة تصدير المحاصيل، ما ينتج عنه نوعًا من المجاعة والشح في المحاصيل الزراعية.