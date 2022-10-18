«الري»: التغيرات المناخية والزيادة السكانية زادت من التحديات المائية

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مصر تعاني من محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، وأصبح يضاف إلى تلك التحديات التغيرات المناخية، مشيرًا إلى استهداف الدولة إدارة مواردها المائية بأعلى درجة من الكفاءة وبصورة مثالية لتصل المياه للمواطنين في كل مكان.

الدولة تستهدف توفير المياه للمواطنين

وأضاف غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا ناصر ببرنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية» أن الدولة تستهدف خدمة المنتفعين من المياه بالكميات التي يحتاجونها وفي الوقت الذين يريدونه وبالنوعية المطلوبة رغم التحديات من خلال إقامة وزارة الموارد المائية والري المشروعات والأعمال، لاستخدامها في الشرب أو الزراعة، لافتًا إلى أن أسبوع القاهرة المياه الذي تجري فعالياته هذا العام، هو من أهم النسخ على مدار 4 سنوات الماضية.

تقديم التمويل اللازم للدول الأفريقية والنامية لمواجهة التغيرات المناخية

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري إلى أن مصر تهتم بـ الدول الأفريقية، التي لا تمتلك البنية التحتية اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية، والتي تعد الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية رغم إسهامها الضعيف في حدوث الأزمة، فمعظم الانبعاثات الكربونية ناتجة عن الدول المتقدمة، وسيتم تناول قضاياها خلال الفعاليات المختلفة مثل أسبوع القاهرة للمياه، مناشدًا الدول الكبرى بضرورة حشد التمويلات اللازمة للدول النامية لمواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية.