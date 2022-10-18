«الري»: الكوارث الطبيعية أظهرت أن التغيرات المناخية ليست مجرد نظريات

تقام النسخة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه في الفترة ما بين 16 إلى 19 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان المياه في قلب العمل المناخي، حيث ينظم وفد الاتحاد الأوروبي في مصر المؤتمر بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، ويجمع المؤتمر صانعي السياسات والدبلوماسيين وممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية والجهات المانحة وخبراء المياه من المؤسسات العامة والخاصة ووسائل الإعلام لبحث السياسات والإستراتيجيات والخطط الرئيسية لمواجهة تحديات المناخ والمياه.

أسبوع القاهرة للمياه وكوب 27

وقال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن أسبوع القاهرة للمياه يحظى بأهمية خاصة هذا العام، كونه يسبق مؤتمر كوب 27 المقرر عقده الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه له عنوان هام جدًا هذا العام وهو «المياه في قلب العمل المناخي»، ويترابط بصورة كاملة مع فعاليات المياه التي سيتم عرضها بمؤتمر المناخ المقبل بمدينة شرم الشيخ.

علاقة بارزة بين المياه والتغيرات المناخية

وأضاف غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا ناصر ببرنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية» أن قضية المياه والتغيرات المناخية هي قضية شديدة الأهمية، فالعلاقة بينهم علاقة بارزة وهامة أدركها المجتمع الدولي خلال الفترة القصيرة الماضية، مشيرًا إلى الظواهر العديدة التي جعلت الأفراد يدركون أن التغيرات المناخية ليست مجرد نظريات وبحوث، بعد أن أنكر العديد من الأشخاص إمكانية حدوث مثل هذه الظواهر لفترات طويلة.