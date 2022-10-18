وزير الرياضة في «لوكيشن» فيلم «خمس جولات» بالعاصمة الإدارية

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لوكيشن تصوير فيلم خمس جولات، أثناء التحضيرات النهائية للفيلم، داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وعبر أشرف صبحي عن سعادته بفكرة الفيلم، موضحًا أنه يقدم كامل الدعم لكل الأعمال الفنية التي تشجع الشباب على ممارسة الرياضة، خصوصًا رياضة MMA، التي يناقشها الفيلم لأول مرة في السينما المصرية.

وأكد يحيى علام، منتج خمس جولات، أن وزير الشباب والرياضة، أعجب بتناول الفيلم معالم القرية الرياضية الجديدة بالعاصمة الإدارية، وأبراز إمكاناتها، مشيرًا إلى أنها تنافس المدن الرياضية العالمية.

واستأنفت أسرة فيلم «خمس جولات» الأيام الماضية، تصوير مشاهد العمل فى أماكن متفرقة بين «مدينة الشروق»، والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد فترة من التوقف لانشغال الأبطال بالسفر والارتباطات الأخرى.

ويعد فيلم خمس جولات أول فيلم مصري يناقش رياضة MMA، ورحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب، وتفاصيل «الراب باتلز» والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين، إذ يشارك فى بطولته ماجد المصري، آدم شرقاوي، نور النبوي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج مازن أشرف.