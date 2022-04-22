أشرف صبحي: أغاني سيلين ديون بتظبط مودي.. وهنعمم تجربة «سكاي دايفينج»

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إنه يحب الاستماع لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم والفنان عبدالحليم حافظ وسيلين ديون وفرانك سيناترا، «أغانيهم بتظبط مودي».

الحوار والصداقة لغة تعامله مع أولاده

وعلق وزير الشباب والرياضة خلال استضافته مع أولاده «مصطفى» و«ياسمين»، ببرنامج «نجوم السماء»، المذاع على شاشة التليفزيون المصري في حلقة خاصة اليوم الجمعة، على خوضه تجربة «سكاي دايفينج»، قال إنه يشعر بالسعادة لهذه المغامرة، مردفا: «مكنتش أتخيل إني ممكن أعملها في الحياة، لكن ياسمين بنتي كانت بتزن عليا من فترة، وهي تجربة كويسة».

من جانبها، قالت «ياسمين»، إنها كانت ترغب في خوض هذه التجربة منذ فترة طويلة، «مبسوطة ومكنتش مصدقة، وعماله أفكر هو إحنا عملنا كده ولا حصل إيه»، بدوره قال «مصطفى»، إنه كان يرغب في خوض هذه التجربة منذ فترة طويلة، «التجربة دي من أحلى اللحظات اللي عدت عليا».

مدينة مصر الأولمبية تدعو للفخر

وتحدث الوزير عن مشروع المدينة الأولمبية العالمية في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا إنه رأى خلال قفزة من الطائرة العديد من المشروعات الجاري تنفيذها في العاصمة الجديدة مثل الحي الحكومي والمدينة الرياضية الثانية والتي أصبحت مشروع النادي، كما أنه شاهد البرج الأيقوني الأعلى في أفريقيا والأبراج المحيطة به، ومدينة مصر الأولمبية التي تدعو للفخر.

تعميم تجربة سكاي دايفينج في مصر

وأبدى الوزير رغبته في تعميم فكرة «سكاي دايفينج» في مصر، قائلا: «عاوزين نعمم التجربة وزي ما بنعمل رحلة الشباب مع وزارة النقل اعرف بلدك ودراجتك صحتك وإن شاء الله هنعمل حاجة نفكر فيها عشان نتيحها للشباب والأسر الفترة المقبلة».