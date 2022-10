5 أفلام جديدة في السينمات السعودية.. منها «حظك اليوم»

كشفت السينمات السعودية عن مجموعة جديدة من الأفلام، تبدأ عرضها على شاشتها غدا، ومنها الفيلم المصري «حظك اليوم» للمخرج أسامة عرابي، بطولة كريم قاسم، وهدى المفتي، وطه الدسوقي، تحت تصنيف عمري «PG 12»، أي غير مناسب للمشاهدة لمن هم أقل من 12 عاما.

وتدور أحداث فيلم حظك اليوم، في ليلة واحدة، حول المصور الصحفي «عمر توفيق»، الذي يدخل في أجواء المخاطرة من أجل إنقاذ نفسه وأصدقائه، ما يجعله يقود عملية سطو.

البرومو الدعائي لفيلم «حظك اليوم»

كما تشهد السينمات السعودية عرض الفيلم الصيني Lighting Up the Stars للمخرج جيانجيانغ ليو، وتدور أحداثه حول سجين لفترة طويلة، تعود له روح الحياة من جديد بعد أن يلتقي طفلة تمكنه من رؤية الحياة بشكل أفضل، ويعرض تحت تصنيف R15، إضافة إلى فيلم The Good House الذي يعرض تحت نفس التصنيف، وتدور أحداثه حول امرأة فخورة بنفسها ومرنة في حياتها لا تفكر في طلب المساعدة، والتي لن تتغير حياتها حتى تقوم بذلك.

السينمات تستقبل الجزء الـ13 من سلسلة أفلام «Halloween»

ومع اقتراب موعد عيد الهالوين، تعرض السينمات فيلم الرعب Halloween Ends للمخرج ديفيد جوردون جرين، وهو الفيلم الـ13 في سلسلة أفلام Halloween الشهيرة، وتم تصنيفه للعرض R18، أي غير مناسب للمشاهدة لمن هم أقل من 18 عاما، كما تتسع القائمة وتشمل فيلم الأكشن Blackout للمخرج سام مكروني، وبطولة جوش دوهامل، وتدور أحداثه حول رجل فاقد للذاكرة لا يعلم عن ماضيه أي شئ، باستثناء عصابة خطيرة تريد الوصول إليه بشدة.