داليا شوقي تنتهي من تصوير فيلم 5 جولات خلال يومين

تواصل الفنانة داليا شوقي تصوير مشاهدها في فيلم «5 جولات»، الذي بدأ تصويره خلال الأسابيع الماضية، بعد تحضيرات استمرت قرابة العامين، حيث انتهت داليا من تصوير معظم مشاهد العمل ما بين القاهرة والإسكندرية والمجر؛ ليتبقى يومان فقط للانتهاء من تصوير الفيلم بالكامل.

أول بطولة لـ داليا شوقي

ويعد هذا العمل، البطولة السينمائية الأولى لـ داليا شوقي، بعد تقديمها عدد من التجارب الدرامية الناجحة خلال الفترة الأخيرة، وتألقها في تقديم أدوار مختلفة.

ويشارك داليا في بطولة العمل، مجموعة من النجوم الشباب منهم: آدم الشرقاوي ونور النبوي، وباقة كبيرة من نجوم الفن وضيوف الشرف العالميين من رياضة الـMMA.

5 جولات، إنتاج Allamz Film Production، وقصة يحيى علام وإخراج مازن أشرف، وتأليف محمد عبد المعطي، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

آخر أعمال داليا شوقي كانت في مسلسل أحلام سعيدة الذي عرض في رمضان 2022، بطولة يسرا وغادة عادل، وإخراج عمرو عرفة، بالإضافة إلى مسلسل العائدون للمخرج أحمد نادر جلال، الذي يشارك في بطولته أمير كرارة وأمينة خليل.

داليا شوقي تشارك في البحث عن علا

في بداية عام 2022، لمع نجم داليا شوقي بعد مشاركتها في مسلسل البحث عن علا الذي عرض على منصة نتفليكس، بالمشاركة مع هند صبري وهاني عادل.

كما قدمت داليا دورا متميزا في الحلقة الدرامية «فوبيا» على منصة شاهد أمام النجم فتحي عبد الوهاب؛ حيث برعت في تجسيد مشاعر واضطرابات فتاة تعاني من رهاب مرضي واضطرابات نفسية تمنعها من مغادرة المنزل بعد مقتل والدتها.

وقدمت أول دور لها في عمل درامي بمسلسل كأنه إمبارح عام 2018، حيث برعت في أداء دور ناهد رستم، المتمردة خفيفة الظل التي كانت تحلم بالعمل كراقصة، وبعدها بدأت تتوالى أعمالها المختلفة فقدمت مسلسل النهاية عام 2020، وفيلم توأم روحي 2020، ومسرحية كوكو شانيل الاستعراضية مع النجمة شيريهان 2021.