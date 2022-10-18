أستاذ طاقة: الزراعة على قمة القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية

قال الدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، إن الزراعة على قمة القطاعات المتأثرة بالتغييرات المناخية لأنها موسمية؛ فهناك محاصيل شتوية وأخرى صيفية وغيرها، مشيرا إلى أننا اليوم غير قادرين على تحديد الفصل الموسمي وذلك بسب التغيرات المناخية.

الخلط بين المحاصيل الصيفية والشتوية يؤثر على الإنتاجية

وأضاف «الحجار»، خلال حواره لبرنامج «كوب 27» مع المذيعة منى المراغي عبر فضائية «الحياة»، أن الخلط بين المحاصيل الصيفية والشتوية يؤثر على الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الدولة اتجهت لفكرة الصوبة الزراعية لخلق البيئة الملائمة لنمو بعض المحاصيل، ما يشكل تكلفة زائدة على الدولة، لكن الجزء الأساسي أن تحاول الدولة توفير السلع الغذائية والاحتياطي منها لمواجهة أي أزمات من الممكن أن تحدث.

وأشار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، إلى أنه على الرغم من أن نصيب مصر من التغيرات المناخية لا يتعدى 0.6%، بينما الدول المتقدمة والصين لها النصيب الأكبر، إلا أنها تؤثر على العالم أجمع وخاصة أفريقيا، وذلك بسبب عدم توافر التكنولوجيا الكافية لمواجهة تلك التغيرات.

100 مليار دولار لتمويل الدول النامية

ولفت إلى أن الدول المتقدمة تشارك بـ100 مليار دولار لتمويل الدول النامية لكي تقدر على إنشاء المشروعات القومية للتكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، وجاء ذلك خلال مؤتمر باريس للتغيرات المناخية، الذي حث العالم بأكمله على بذل أقصى جهوده لجعل الفرق في درجات الحرارة لا يتعدى 1.5 درجة، مشيرًا إلى أن تأثير التغيرات المناخية سريعا للغاية، ويتمثل في جفاف الأنهار والفيضانات وحرائق الغابات.