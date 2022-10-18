إحالة أوراق أم أنهت حياة طفلتها في قنا للمفتي

قضت محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، بإحالة أوراق ربة منزل تدعى «م. م. ع»، إلى مفتي الجمهورية، بعد قيامها بقتل ابنتها خنقا أثناء نومها للهروب من الفضيحة بجزيرة الحمودي في قنا، وهي الواقعة التي تعود إلى شهر فبراير الماضي.

محاكمة أم تخلصت من ابنتها في قنا

وعقدت المحكمة عدة جلسات لمحاكمة المتهمة في الواقعة، واستمعت إلى قرار الإحالة من النيابة العامة، كما استمعت إلى محامي المتهمة، وسألت الأهالي عن تفاصيل الواقعة، وقضت المحكمة في النهاية بإحالة أوراق المتهمة إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

تفاصيل جريمة قتل ربة منزل لابنتها في قنا

بدأت الواقعة بقيام المتهمة بالتخلص من طفلتها لتهرب من الفضيحة، حيث قامت بخنقها، وبعد سؤال شاب من قِبل الأهالي أكد أنه على علاقة بالمتهمة، والتي قامت بالتخلص من ابنتها لتتهمه بأنه لص حاول سرقة المنزل، وجرى ضبط المتهمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة من قبل إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن قنا، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وتحويلها لمحكمة الجنايات بنجع حمادي والتي أصدرت حكمها السابق.