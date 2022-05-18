حكاية جريمة.. «فردة شبشب» تكشف لغز العثور على جثة شاب في زراعات قنا

جريمة وقعت أحداثها في عام 2009 أي منذ نحو 13 عاما، لكنها ما تزال حديث قرية أبو مناع بمحافظة قنا، فحتى الآن يتذكر أهالي القرية الشاب الذي راح ضحية تلك الجريمة، إثر تلقيه 27 طعنة نافذة في منطقتي الصدر والبطن، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل ونجله لوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجة المتهم الأول، وتم ضبطهما وإحالتهما الي محكمة الجنايات.

27 طعنة في الصدر والبطن

قبل 13 عامًا ثارت قرية أبو مناع عندما عثر الأهالي على جثة شاب مجهول الهوية ومشوه الملامح، وبإبلاغ الشرطة تبين لرئيس مباحث قسم مركز نجع حمادي، أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بـ27 طعنة من سلاح أبيض في منطقتي البطن والصدر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة نجع حمادي العام وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت جهات التحقيق المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية المجني عليه وضبط الجاني.

مفاجأة قادت فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة

وكشفت أوراق القضية أنه جرى تشكيل فريق بحث وفي أثناء فحص مسرح الجريمة وتحديدا علي بعد 40 مترًا من مكان العثور على جثة المجني عليه، عثر على فردة شبشب جديدة مقاس 47، وعلى الفور أخذ أحد ضباط فريق البحث «فردة الشبشب»، وقام بالبحث في محلات بيع الأحذية في نجع حمادي عن المحل الذي باع الشبشب للشاب، وفي ساعة متأخرة تعرف صاحب محل على فردة الشبشب، وقال إنه باعها لشاب يدعى «عنتر»، من قرية أبو مناع.

التقط فريق البحث طرف الخيط ونزل إلى قرية أبو مناع وتحديدا منزل عنتر، وبسؤال شقيقه عن عنتر، قال لفريق البحث إنه خرج بالأمس للذهاب إلى منزل خطيبته حيث أن والدها عاد من عمله بالسعودية ولم يعد منذ أمس، وكشفت التحريات بأن المجني عليه كان دائم التردد على منزل خطيبته خاصة في أثناء غياب والدها وكذلك غياب خطيبته عن البيت.

ضبط المتهمين بقتل الشاب

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط والد خطيبة المجني عليها وشقيقها وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أيداها وأضافا بأنهما قتلاه انتقاما لشرفهما حيث تعدى على زوجه الأول ووالده الثاني، وكان أجبرها على الاستمرار في ممارسة الرذيلة، وجرى حبسهما وإحالتهما إلى الجنايات.