«محيي الدين»: طرح عدة مبادرات بمؤتمر المناخ تركز على البعد الاجتماعي

قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للتمويل بأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، إن الهدف من انعقاد قمة المناخ هو تنفيذ وتمويل المشروعات، والخطة الزمنية للتنفيذ؛ لضمان تحقيق الفائدة القصوى من تلك المشروعات.

وأشار «محيي الدين» خلال معسكر الإعلاميين التدريبي للعمل المناخي، إلى أن هناك العديد من المبادرات التي يجري عرضها خلال قمة المناخ COP27 في مجالات العمل المناخي المختلفة، وتركز بشكل أساسي على البعد الاجتماعي لهذه المشروعات، سوا كان التخفيف أو التكيف أو الجمع بينهما.

عرض تقرير كامل لوسائل التحول الأخضر

وأضاف أنه يجري خلال القمة عرض تقرير كامل لوسائل التحول الأخضر للقطاع المصرفي بشكل آمن، لافتًا إلى أن هناك مستقبلا جيدا للتمويل الأخضر لكنه مرتبط بعناصر ومعايير لا بد أن تكون متوافقة مع الإصدار الأخضر، ويجب أن يكون هناك اتفاق دولي عليها، موضحًا أن مصر لديها خطط واضحة للطاقة المتجددة أو ما يعرف بالهيدروجين الأخضر، ولدينا 16 مذكرة تفاهم في هذا الشأن يجب أن تتحول إلى عقد تنفيذي وإلزامي؛ ليجري تنفيذها وفقًا لآليات التعاقد بين المؤسسات والدول بوجود خطة زمنية وأرقام للتمويل وخطط واضحة للتنفيذ.

45 إعلاميا يشاركون في المعسكر

وشارك في المعسكر 45 إعلاميا ناقشوا القضايا البيئية على مدار يوم كامل مع قادة الرأي وصناع القرار في الملف البيئي، وتبادل المعلومات والمعرفة في الملفات التي ترتبط ارتباطًا وثيقا بقضايا الوعي البيئي ككل.

كما شارك في الجلسات النقاشية كل من شريف الجبلي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إنارة، وغادة درويش المدير الإقليمي – مصر شركة جلوبلك الإنجليزية، والدكتورة ليلى إسكندر مؤسس شركة CID للاستشارات وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات الأسبق، وريم السعدي مديرة برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وماجد شوقي رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنرز، رئيس البورصة ورئيس بلتون المالية القابضة سابقًا.