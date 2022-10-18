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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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مساعد وزير الخارجية: مصر تركز خلال قمة المناخ على عرض قضايا القارة الأفريقية

كتب:

محمد يوسف
05:46 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية

السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية

قال السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمُمثل الخاص للرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر المناخ، إن التغيرات المناخية من أبرز القضايا على الساحة خلال الفترة الجارية وتهم جميع المواطنين.

الموضوعات الملحة

أضاف «أبو المجد» أن التغيرات المناخية تؤثر على ارتفاع وانخفاض الحرارة وكل المجالات المتعلقة بالإنسان سواء الاقتصادية أو الحياتية، موضحَا أن مصر تركز خلال استضافتها لقمة المناخ، على الموضوعات الملحة ذات الأولوية في القارة الأفريقية خاصة والدول النامية عامة كموضوعات التكيف وتمويل المناخ، مشيرا إلى أن قمة مصر للتغيرات المناخية تهم جميع دول العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش اليوم الذي استضاف السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمُمثل الخاص للرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر المناخ لعرض خطة مصر من أجل استضافة قمة المناخ COP 27.

التغيرات المناخية

وتابع: أهمية قضية التغيرات المناخية تنبع من أنها مرتبطة بجميع الملفات سواء قطاع الطقس والإسكان والصناعة والزراعة، مشيرا إلى أن العالم سابقا كان يسير فى طريق خطأ.

وأكد أهمية الاهتمام بقضية التغيرات المناخية، لأنها ستؤثر على كل مواطن، ضاربا المثل أنه حال استخدام طاقة غير نظيفة سوف تؤثر على التصدير: من مصلحتنا تفادي هذه القضية ومنحها أولوية.

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