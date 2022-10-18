خبير اقتصادي: مصر دولة جاذبة للاستثمار بما تمتلكه من مقومات

قال الخبير الاقتصادي وائل صبحي، إن مصر عندما تعلن رؤيتها ورسالتها للعالم حتى 2030، وتشمل كل المحاور الاقتصادية والاجتماعية، فهي تعلن فتح أبوابها للعالم الخارجي، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، نظرا لما تتمتع به من توافر مقومات استثمار ناجح.

وأكد «صبحي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر تمتلك موارد بشرية قادرة على العمل وتحقيق أهداف الشركات المستثمرة بأقل تكلفة، وأعلى عائد، بالإضافة إلى بنية تحتية تم تطويرها بأعلى جودة، تتمثل في طرق ومحاور جديدة تضاهي الموجودة، في أفضل المدن العالمية، وسكك حديد مطورة، ومونوريل، وقطار خفيف، وقريبا القطار السريع، وحزمة تشريعات تساعد على الاستثمار، طاقة كهربائية جاهزة، وتعادل نحو 65 جيجاو.

بنية تكنولوجيا قادرة على تحول المجتمع إلى وطن رقمي

وأضاف أن مصر أيضا لديها بنية تكنولوجية قادرة على تحول المجتمع إلى وطن رقمي بامتياز كل ذلك بالإضافة إلى 105 ملايين نسمة، تمثل عدد سكان مصر، وهذا العدد يمثل قوة استهلاكية رهيبة في كل نواحي بيئة الأعمال، ومثال لذلك «منتجات زراعية- داجنة- لحوم- أسماك- ملابس- صناعة سيارات- آلات ومعدات- أجهزة كهربائية- كيميائية- فوسفاتية- بلاستيكية- مستشفيات- مدارس- جامعات- استثمار عقاري» وجميع النواحي الاقتصادية الأخرى ببيئة الأعمال.

مصر دولة قادرة على تحقيق أهدافها

وأشار إلى أن مصر دولة قادرة على تحقيق أهدافها، وتمتلك المرونة على مواجهة التحديات في البيئة الداخلية والخارجية برشاقة ويقظة وذكاء استراتيجي، لتحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية، ما سينعكس بالإيجاب على الآداء الاستراتيجي للدولة، من خلال بطاقة الاداء المتوازنة لكابلان ونورتن والتي تم تطبيقها عام 1996 وتشمل هذه البطاقة أربعة أبعاد «البعد المالي- بعد العمليات الداخلية- بعد العملاء- بعد التعلم والنمو»، وحال تم الاهتمام ببعد التعلم والنمو، ويعني الاهتمام بالموارد البشرية، وتعليمها، والاستثمار فيها وتدريبها لتنمية مهارتها، وتغيير معتقداتها وسلوكها وثقافتها، لتحقيق الأهداف.