النقل: تدشين الخط الأول من القطار الكهربائي السريع 7 نوفمبر في 22 محطة

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن العمل يسير على قدم وساق لتنفيذ القطار الكهربائي السريع، لافتا إلى أنه سيتم تدشين الخط الأول منه (العين السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)، يوم 7 نوفمبر المقبل، بطول 660 كم، حيث يشمل 22 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسينقل مليون راكب يوميا، و8500 طن بضائع يوما.

وأضاف، أن القطار الكهربائي السريع سيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية، لنقل الركاب والبضائع، من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، وحتى مدينة العلمين الجديدة، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

القطار الكهربائي السريع يغطي أنحاء الجمهورية

وأكد وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع القطار الكهربائي السريع سيغطي أنحاء الجمهورية، إذ يسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا، سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما يخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.

وقعنا وثيقة إدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع

وأشار «الوزير»، إلى أنه تم توقيع وثيقة الشروط الأساسية الخاصة بإدارة وتشغيل الخطوط الثلاثة لشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم، بين الهيئة القومية للأنفاق، واتحاد شركتي السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان، والسويدي إليكتريك، في 16 أغسطس الماضي، ‏تمهيدا للتعاقد النهائي معها لإدارة وتشغيل الشبكة لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لمدة 15 سنة أخرى، وبإجمالي فترة تعاقد 30 سنة.

القطار الكهربائي السريع يتم تنفيذه على مرحلتين

وأوضح وزير النقل، أن مشروع القطار الكهربائي السريع سيتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى تضم 5 خطوط، والمرحلة الثانية تضم خطين، ليصل الإجمالي 7 خطوط، مؤكدا أن المشروع يعد من أهم وسائل المواصلات الحديثة التي يجري تنفيذها في مصر، منوها إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا يجري تنفيذها، حفاظا على العاملين والفنيين والمهندسين.