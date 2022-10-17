لجنة الصناعة بـ«النواب»: مصر عملت على تهيئة مناخ الاستثمار طوال 7 سنوات

قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية عملت منذ أكثر من 7 سنوات على تهيئة الأوضاع والمناخ لجذب الاقتصاد في كل أنحاء مصر، وذلك عبر إنشاء مدن جديدة حتى يصعد الاقتصاد المصري ليكون موائما للاقتصاد العالمي، ولكن وبسبب تعرض مصر لعدد من الأزمات البسيطة كباقي دول العالم فقد أثر ذلك بالضرر على المجتمع.

قريطم: جائحة فيروس كورونا عطلت التنمية الاقتصادية

وأضاف «قريطم»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة «CBC»، أن جائحة فيروس كورونا عطلت التنمية الاقتصادية المصري، والتي كان تأثيرها على مصر أقل من باقي دول العالم.

قريطم: المؤتمر الاقتصادي المقبل سيكون فيه حلول جذرية

واستطرد: «أنا واثق أن المؤتمر الاقتصادي المقبل سيكون فيه حلول جذرية ترضي المواطن والشعب المصري، ومصر دولة محورية وفيها بنية تحتية كبرى تخدم وتجذب الاستثمار الأجنبي».

وأوضح أن الحكومة عليها تقديم حلول خارج الصندوق في إطار الاستثمار حتى تتوافق مع الظروف الحالية للمستثمر المصري، متابعا: «إحنا كمستثمرين بنعاني من مشكلات، وبنحلها باللجان تحت قبة البرلمان وبنطلب تعديل للكثير من القوانين علشان نقدر نوصل للي يرضي المستثمر ويتوافق مع الشكل اللي عايزينه يكون موجود في مصر، ونطلب من الحكومة والهيئات أن يكون لديها مرونة في الإجراءات والابتعاد عن الروتينية».