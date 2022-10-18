خبير: مصر تهتم بمجال الاستثمار خصوصا قبل المؤتمر الاقتصادي

قال الدكتور أحمد سمير، الخبير الاقتصادي، إن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لمجال الاستثمار، مؤكدًا أهمية تلك المرحلة قبل المؤتمر الاقتصادي، الذي من المفترض أن ينعقد في 23، 24، 25 من أكتوبر الجاري، متابعًا أنه سيجر الاهتمام بكل الملفات الخاصة بالاقتصاد، وعلى رأسها ملفي قطاع الصناعة والاستثمار، إذ أنه هناك توجيهات كبيرة من القيادة السياسية للملفات التي تحمل قدرة الدولة المصرية، على النهوض بمجال الصناعة في الفترة المقبلة، إذ أن قطاع الصناعة يمثل 18% من الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن ذلك الرقم ضعيف بالنسبة لدولة بحجم مصر.

من الضروري تشجيع المستثمرين على الدخول في القطاع الصناعي

أضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «TEN»، أنه من الضروري تشجيع المستثمرين على الدخول في القطاع الصناعي، فضلًا عن توفير الأراضي والعمالة، والاهتمام بالتعليم الفني، علاوة على وضع الضرائب والجمارك، والمحفزات للمستثمرين لدخولهم بذلك القطاع الهام.

نحتاج تشجيع المستثمر المحلي

أكد الخبير الاقتصادي، أهمية اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزير الصناعة والتجارة، قبل بدء المؤتمر الاقتصادي، لوضع المعايير والمحاور الأساسية لكيفية تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي بشكل كبير، مشيرا إلى أننا نحتاج لتشجيع المستثمر المحلي لأنه يكون لديه رسالة واضحة لجذب الاستثمارات الخارجية، حيث أنه لابد من توفير استراتيجية قومية وطنية للاستثمار، لمعرفة وتحديد احتياجتنا كدولة من الاستثمار، مؤكدًا أهمية دور الشباب المستثمر في الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم وتعود بالنفع على المشروعات الكبيرة.

الصناعات الصغيرة والمتوسطة

واستطرد الخبير الاقتصادي أن الاجتماع مع رجال الأعمال وشباب رجال الأعمال يهدف إلى نقل الرؤية والمشكلات لديهم، للوصول لحلول وعلاج تلك المشكلات بالتعاون بين كافة الجهات المعنية بذلك من دون إصدار قرارات بعيدة عن الأطراف المرتبطة به، لافتا إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة بحجم مصر هي التي ستدفع قاطرة الصناعة بشكل كبير للغاية، مؤكدًا أهمية التحول الرقمي والميكنة على قطاع الاستثمار.