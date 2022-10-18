الاستثمار في مصر.. طريقه أخضر (ملف خاص)

ليس أدل على تحسن الشيء أكثر من جاذبيته، وبلغة الأرقام التى لا يخطئها منطق، تبرهن الاستثمارات المتدفقة على مصر خلال السنوات الأخيرة، على جاذبية بيئتها الاستثمارية، ووفرة عطائها وعوائدها.

شهدت مصر ثورة من الإصلاح الاقتصادى والتشريعى والاجتماعى، تركت آثاراً إيجابية عديدة، وأسفرت عن مشروعاتٍ قومية عملاقة، وبِنى تحتية جاذبة للاستثمار، دفعت غالبيتها معدلات البطالة للتراجع، وزادت من دوران عجلة الإنتاج والتشغيل، وهو ما كان محل اعترافٍ دولى واسع، عبر إشادات وشهادات ثقة من مؤسسات دولية عديدة.

ورغم المصاعب التى يعانيها الاقتصاد العالمى اليوم، والتركة الثقيلة التى خلَّفتها التوترات الجيوسياسية، والتحديات التضخمية الناجمة عن وباء كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية، يقف الاقتصاد المصرى بدعم من المشروعات الكبرى صامداً فى وجه تلك الأزمات.

تُظهر تقارير رسمية وشهادات حية وثَّقتها «الوطن» لرجال أعمال واقتصاد وأكاديميين، أن المعطيات من بِنى تحتية وتشريعية جيدة لمناخ الاستثمار، وأن المؤشرات تُبشر بالمزيد، وتفتح الباب فى هذه السطور على مقترحات ومبادرات خبراء ورجال صناعة واقتصاديين، عملاً بمبدأ المشاركة فى المسئولية التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى.