بعد ارتفاع الاستثمار المحلي.. خبير اقتصادي: البنية الأساسية مكسب لمصر

قال الدكتور محمد البنا الخبير الاقتصادي، إن عوائد المشروعات الاستثمارية بكافة أنشطتها من الزراعة ستشهد نموا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنَّ البنية الأساسية مشروعات واجبة التنفيذ ولازمة لتوفير بيئة استثمارية ليس فقط جاذبة وإنما مشجعة ومحفزة وتزيد الانتاجية وترفع من عوائد المشروعات الاستثمارية بكافة أنشطتها من الزراعة والصناعة والتجارة والنقل والتعليم، كما أنَّ عناصر البنية الأساسية مكسب كبير للاقتصاد المصري التي تم بناؤها خلال الفترة الماضية، وتعد رصيدا للأصول في رأس المال الاجتماعي ويوفر مناخا أفضل لجذب وتشجيع الاستثمارات.

الاستثمار الأجنبي في ركاب النمو

وشدد لـ«الوطن» على أنَّ الاستثمار الأجنبي لا يقود للنمو، إنما يأتي في ركاب النمو عندما يرى المستثمر المحلي مقبل على استثمار آمن مطمئن وهناك حكومة تحترم حقوق الملكية وتحافظ عليها وقادرة على إنفاذ القانون، بجانب التشجيع وتوفير المحفزات.

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي في أبريل الماضي، أنَّ الأزمة الروسية الأوكرانية ضغطت على نسب الإنتاج والاستثمار بالأسواق الناشئة، لتنخفض عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، مرجعاً ذلك إلى حالة عدم اليقين التي سيطرت على المستثمرين ورؤوس الأموال بالإضافة إلى تباطؤ النمو لتلك الدول مع تضرر النظام المالي العالمي وسلاسل القيمة.

تحقيق تقدم ملحوظ في معدل الاستثمار المحلي

وتخوف تقرير البنك الدولي من تأثر أداء 5 مجالات اقتصادية بالأزمة العالمية الحالية وهي «السلع الأساسية»، و«الاستثمار الأجنبي المباشر»، و«الخدمات اللوجستية»، و«سلاسل التوريد»، و«السياحة»، لتواصل الاستثمارات المباشرة تراجعها.

وعلى الصعيد المحلي، ووفقاً لبيانات صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإنَّه تم تحقيق تقدم ملحوظ في معدل الاستثمار المحلي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي لمصر خلال الفترة ما بين العامين الماليين 2014/ 2015 و2018/ 2019، بمعدل استثمار محلي 14.3% من اجمالي الناتج المحلي في بداية الفترة بنمو سنوي 0.7%.

معدل الاستثمار المحلي ارتفع إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي

وتابعت الورقة البحثية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنَّ معدل الاستثمار المحلي ارتفع إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2015/ 2016، بنمو 0.7% على أساس سنوي، فيما حقق 15.3% بنمو سنوي 0.3% للعام المالي 2016/ 2017، ما يشير إلى استقرار معدلات النمو وزيادة الاستثمارات المباشرة تدريجياً تزامناً مع تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي للبلاد.