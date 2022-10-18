استقرار في سوق السيارات المستعملة.. والأسعار أقل من 100 ألف جنيه

قال عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة، شهد ارتفاعا فى حالة البيع والشراء خلال الفترة الأخيرة، مرجعا السبب إلى حالة استقرار الأسعار.

سوق السيارات اليوم

أضاف عضو رابطة تجار السيارات، فى تصريح لـ«الوطن»، أن سوق السيارات، شهد خلال الفترة الماضية، تذبذبا فى الأسعار وركودا فى حالة البيع والشراء، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى أزمة التضخم المالية التي ضربت العالم، لكن سوق المستعمل شهد مؤخرا، حالة من الاستقرار، انعكست بشكل إيجابي على حركة البيع والشراء.

أسعار السيارات المستعملة

استعرض محمود، أسعار السيارات المستعملة، التى يتم تداولها فى السوق المحلي.

هيونداي H1 2005

متوسط سعر السيارة فى السوق المصرى: 77,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة فى السوق: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة فى السوق: 86,000 جنيه.

اسبيرانزا A516 2007

متوسط سعر السيارة فى السوق المصرى: 77,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 65,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه.

فيات بونتو 2008

متوسط سعر السيارة فى السوق المصرى: 77,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 73,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه.

سوزوكى بيك اب 2013

متوسط سعر السيارة فى السوق المصرى: 77,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 69,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 84,000 جنيه.

جيب شيروكي 1993

متوسط سعر السيارة فى السوق المصرى: 78,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 100,000 جنيه.

كيا شوما 1998

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلى: 78,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 67,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 86,000 جنيه.

دايو لانوس 2003

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلى: 78,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 73,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه.

رينو كليو 2008

متوسط سعر للسيارة فى السوق المحلى: 78,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 76,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 84,000 جنيه.

اسبيرانزا A113 2010

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلى: 78,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 73,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه.

هيونداي اتوس 2011

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلى: 78,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 74,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 83,000 جنيه.