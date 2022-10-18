«تجار السيارات»: قانون الاستيراد للمصريين بالخارج سيقضي على الأوفر برايس

رحّب المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، بموافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الأولى من مشروع قانون منح تيسيرات للمصريين لاستيراد سيارات معفاة من الجمارك، مقابل وديعة دولارية دون فائدة لمدة 5 سنوات.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة: «القرار أكثر من رائع ومصاغ بطريقة جيدة جدا وراعى أمورا كثيرة، ومن أهم الأمور التي راعاها القرار الضوابط، مثل عدم وجود حظر على السيارات من الخارج، ما يعني عدم الممانعة في بيعها».

وأضاف، أن هناك من 10 ملايين إلى 14 مليون مغترب خارج مصر، حيث طالب عدد كبير منهم بدخول سياراتهم مصر: «قرار البرلمان لبّى رغبة العاملين بالخارج ودخّلنا موارد دولارية وعملة صعبة نحن في أمس حاجة إليها، وهو ما سيقلل الضغط على الدولار، وإذا استجاب 5% فقط للقرار فإننا نتحدث عن 500 إلى 700 ألف سيارة ما سيؤدي إلى انتعاشة في سوق السيارات».

سر زيادة أسعار السيارات في مصر

وأشار، إلى أن سعر السيارات زاد في مصر بسبب زيادة سعرها في الخارج، وجرى فرض قيودا على المستوردين في مصر، وهذا القرار يعني إزالة القيود والقرارات: «سعر السيارات غير مقبول للمستهلك والتاجر في مصر، وتتلاشى ظاهرة الأوفر برايس تماما».

تفاصيل الوديعة

وأكد: «الوديعة التي ستوضع في البنك ستكون باسم الشخص مالك السيارة، ومينفعش طبقا للقواعد البنكية إن حد غيره يحصل على المبلغ، ولو واحد مقيم بره معاه إقامة وعنده 6 سيارات لأسرته وباعهم، ليه الناس متتكلمش ولو عمله تاجر يبقى جريمة».