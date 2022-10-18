إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء في بورسعيد

أصيب 6 أشخاص، مساء اليوم، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة حرفيين الزهور ببورسعيد، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

نقل المصابين إلى مستشفى الزهور

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول 6 مصابين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء إلى مستشفى الزهور التابع للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد .

وتبين من التحريات أن المصابين هم: عيد خلف عبد المطلب، 63 سنة، سائق، مصاب بجرح نافذ بالإبط الأيسر، وأحمد عيد خلف عبد المطلب، 44 سنة صاحب ورشة «ألوميتال»، مصاب بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، ومحمد عيد خلف عبد المطلب، 36 سنة، «صنايعي ألوميتال»، مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى، ويقطنون بمساكن عمر بن الخطاب بعمارة 7، وكذلك عبد الغني سمير أحمد أحمد عبد الغني، 37 سنة، سائق، مصاب بجرح قطعي بالرأس، ومحمد سمير أحمد أحمد عبد الغني، 32 سنة، مندوب مبيعات، مصاب بجرح قطعي بالرأس، ومقيمان بمساكن حرفيين الزهور عمارة 3، ويسري متولي أحمد بركات، 22 سنة، حداد، ومقيم بمساكن خالد بن الوليد عمارة 114، ومصاب بجرح قطعي باليد اليمنى.

إجراء التحريات لمعرفة ملابسات المشاجرة

ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد التحريات لمعرفة ملابسات الحادث وضبط أطراف المشاجرة والأسلحة البيضاء المستخدمة فيها، وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.