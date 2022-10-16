محافظ بورسعيد يستقبل فريق عمل «كرفان» للتوعية البيئية استعدادا لمؤتمر المناخ

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، فريق عمل كرفان وزارة الشباب والرياضة للتوعية البيئية، دعما لاستضافة مؤتمر المناخ متعدد الأطراف cop27، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي يجوب محافظات الجمهورية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والأمم المتحدة وشعبة أندية المناخ والبيئة.

جاء ذلك بالديوان العام، بحضور عبد الفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية.

مشاركة إيجابية للشباب

وحرص محافظ بورسعيد على التعرف على أعضاء الكرنفال ورؤيتهم حول تنفيذ الكرنفال والتوعية بالقضايا البيئية، حيث أشاد محافظ بورسعيد بالشباب المشاركين في الكرنفال وحرصهم على التوعية بجهود الدولة المصرية في هذا الحدث العالمي «مؤتمر المناخ»، وأعرب عن فخره بالمشاركة الإيجابية للشباب.

الكرنفال للتوعية بالتغيرات المناخية

وأكد محافظ بورسعيد على الدور الكبير الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة في نشر الوعي بين النشء بأهمية القضايا المجتمعية ودور النشء المؤثر والفعال في حل تلك القضايا والمشكلة التي تواجه العالم مثل قضية البيئة والمناخ وغيرها من المشروعات والأنشطة التي تطلقها الوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث يتم تنفيذ الكرنفال بهدف التوعية بالتغيرات المناخية التي يشهدها العالم أجمع، من خلال الجلسات والندوات وورش العمل التوعوية حول مختلف القضايا البيئة.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية تتخذ خطوات غير مسبوقة في إطار الجهود الوطنية لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، وتنفيذا لرؤية مصر 2030 وتحقيقا للتنمية المستدامة، لافتا إلى أن مصر تستضيف حدثا عالميا يؤكد على صلابة وقدرة وقوة الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منوها بأهمية مؤتمر المناخ والذي يجرى تنفيذه نتيجة حدوث خلل في التوازن البيئي نتيجة التأثيرات المناخية المتغيرة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية حرصت على مشاركة الشعب والشباب ومؤسسات المجتمع المدني في هذه المبادرة، نظرا لكونها تمس حياة كل إنسان.

وشدد محافظ بورسعيد على الوصول لأكبر قدر من المواطنين لتوعيتهم بالتغيرات المناخية التي يشهدها العالم، نتيجة السلوكيات غير السوية والتي نتجت عن التطورات والكثافة السكانية التي تشهدها المدن، وحرص محافظ بورسعيد على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الشباب أعضاء الكرفان كما تفقد سيارة صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي، تجوب كل محافظات الجمهورية، يتبعها تنفيذ ورش عمل عن تدوير القمامة ومسابقات متنوعة للنشء، ومحاضرات عن المناخ لأعضاء شعبة المناخ والبيئة في مركز شباب الاستاد، والمدينة الشبابية، ومعهد خدمة اجتماعية ببورسعيد.