«إحلال السيارات»: تسليم 22 ألفا و850 سيارة جديدة حتى 15 أكتوبر الجاري

نجحت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التي مر على تاريخ صنعها 20 عام بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، في تسليم وتخصيص 22850 سيارة جديدة، وذلك منذ بدء المبادرة في يناير 2021 حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري.

وكشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية، أن مسؤولي المبادرة خصصوا نحو 22 ألف و850 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج، وذلك منذ انطلاق مبادرة إحلال السيارات بعد توجيهات رئاسية في يناير 2021 حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري.

40 ألف طلب في 22 شهرا

وأكد "عوض" في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد الطلبات التي تلقتها المبادرة الرئاسية في نحو 22 شهرا تخطت حاجز 40 ألف طلب إحلال.

وأشار المتحدث الرسمي باسم المبادرة، إلى أن قيمة الحافز الأخضر الذي تحملته الخزانة العامة للدولة بوزارة المالية لتحفيز المواطنين على إحلال سيارات سجل 540 مليون جنيه.

حافز أخضر

وفي يناير 2021 أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، بعد توجيهات رئاسية لحماية البيئة من جانب، وتقليل نفقات الاعتماد على الوقود التقليدي، ورصدت وزارة المالية عبر البنك المركزي المصري أكثر من 7 مليارات جنيه كحافز أخضر، وخصصت في المرحلة الأولى ملياري جنيه.

وأقرت المبادرة حافز أخضر في حالة السيارات الملاكي بنسبة 10٪ من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وفي التاكسي 20٪ بحد أقصى 45 ألفا، والميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألفا، وتم تطبيق المبادرة في 7 محافظات في المرحلة الأولى، هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد ومرسى مطروح والبحر الأحمر.