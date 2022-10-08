«إحلال المركبات»: 40 ألف طلب لاستبدال السيارات القديمة

قال طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إن المبادرة قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير 2021 ومنذ ذلك التاريخ جرى إنشاء موقع إلكتروني خصص للمواطنين من أجل التقدم عليها وإحلال سياراتهم بعد تحقيق عددا من الشروط.

عوض: بجب أن تكون السيارة القديمة مر على صنعها 20 عاما فأكثر

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن أهم الشروط أن يكون مالك السيارة مصري الجنسية، وتكون السيارة القديمة قد مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وبالفعل فيتم التعامل حاليا على الموقع الإلكتروني مع 40 ألف طلب متاح لهم المشاركة.

عوض: تسليم حوالي 23700 سيارة جديدة

واستطرد: «تم تسليم حوالي 23700 سيارة جديدة حتى الآن عبر بعض التسهيلات والتيسيرات والتي أتاحتها المبادرة للمواطنين، وكان أهمها وجود حافز أخضر يقدم لشركات السيارات نيابة عن المواطن، وتقدمه وزارة المالية، وهذا الحافز عبارة عن مقدم للسيارة الجديدة، بالإضافة إلى ما يتيحه الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي لسداد كامل ثمن السياراة الجديدة عبر قرض بفائدة ثابتة ومخفضة جدا قدها 3%».

وأوضح أن هناك تكليفات رئاسية منذ انطلاق المبادرة بتوسيع قاعدة المشاركة، وذلك لأن المبادرة جرى إطلاقها في 7 محافظات، ثم تم انضمام محافظتي الأقصر وأسوان منذ أبريل الماضي، وخلال أيام سيتم إتاحة التعامل لهم بداخل المحافظتين للمواطنين لاستلام سياراتهم الجديدة.

وتابع: «تم ضم مدينة شرم الشيخ تواكبا مع انعقاد مؤتمر المناخ في شهر نوفمبر المقبل».