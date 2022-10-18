وزير التعليم: إعطاء مجموعات الدعم داخل المدارس بأسعار رمزية للطلاب

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة وضعت استراتيجية واضحة، تستهدف عودة الطلاب للمدارس خلال العام الدراسي الجديد بشكل منتظم، وتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن والصحي للطلاب والمعلمين، وكل القائمين على العملية التعليمية.

مجموعات الدعم بالمدارس بأسعار رمزية

وعلق «حجازي»، على خطة الوزارة لإسناد مجموعات الدعم بالمدارس لشركات خاصة، قائلا: إن «هذه الشركات ستجهز قاعات داخل مدارس محددة في كل إدارة تعليمية، لتقديم خدمة متميزة للطلاب بأسعار رمزية من قبل معلمين أكفاء لتمثل مكانا جاذبا للطلاب»، مشيرا إلى أن خطوة ترخيص مراكز الدروس الخصوصية، تهدف لتقنين أوضاع هذه المراكز وحوكمتها، وضمان سلامة البيئة التي يدرس فيها الطلاب، والتأكيد على وجود معلمين حاصلين على رخصة مزاولة المهنة داخل هذه المراكز، جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم في جلسة للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لعرض آليات عمل الوزارة.

تحقيق نسب حصص مشاهدات القنوات التعليمية

قال وزير التعليم، إن خطة الوزارة لدمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي، من خلال تحقيق نسب حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال قناة «مدرستنا (1، 2، 3)» في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، وذلك خلال تسيير العام الدراسي الجديد.

العام الدراسي الجديد يسير بشكل منضبط

أضاف وزير التعليم، أن العام الدراسي الجديد يسير بشكل منضبط في جميع المدارس على مستوى الجمهورية دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية، مؤكداً أن جميع المدارس ملتزمة بتنفيذ كافة الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.